Último ano marcado por mais pedidos de ajuda ao Centro de Apoio Psicológico do INEM

Foto: RTP

O último ano ficou marcado por um aumento dos pedidos de ajuda dirigidos ao Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise do INEM. Têm sido muitas, as pessoas, por exemplo, a sofrer de crises de ansiedade, durante esta pandemia. A repórter Rita Colaço acompanhou o trabalho das psicólogas, que trabalham neste serviço do 112.