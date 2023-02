Um ano de guerra. Centenas de pessoas juntaram-se em Lisboa e no Porto em apoio a Kiev

Na capita portuguesa, foi feito um percurso a pé entre o Parlamento e a Câmara, ao longo do qual as pessoas transportaram uma bandeira gigante e agradeceram a Portugal todo o apoio dado aos ucranianos ao longo dos últimos doze meses.



Participaram nesta marcha cidadãos ucranianos, portugueses e também russos.



Foram recebidos na Praça do Município pelo presidente da autarquia lisboeta, Carlos Moedas, que garante que a Câmara vai continuar a apoiar os refugiados ucranianos.



No Porto, o Coliseu assinalou um ano de guerra com a iniciativa "Semente para a Paz".



Vários músicos deram um concerto solidário com a assistência na rua, no exterior do edifício.



Ucranianos e portugueses juntam-se em frente ao Coliseu para homenagear a Ucrânia e lembrar as vítimas da guerra, num dia que dizem ter sido de muita tristeza.



Foi uma mobilização cívica e artística solidária, à qual se seguiu uma marcha até à Câmara Municipal do Porto, que foi iluminada com as cores da bandeira ucraniana.