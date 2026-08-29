Um bebé nasceu este sábado no Aeroporto de Lisboa

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A mulher de 34 anos estava grávida de 39 semanas e chegava a Lisboa vinda da ilha de Santiago, em Cabo Verde.





Com ela viajava a filha de seis anos, entregue pela PSP ao pai, que aguardava pela família no Aeroporto de Lisboa.







A mulher e o bebé foram entretanto transportados para a Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa.