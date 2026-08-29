País
Um bebé nasceu este sábado no Aeroporto de Lisboa
O parto decorreu durante a tarde de sábado no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Foram ativados os meios de socorro mas já não houve tempo para a grávida ser levada para o hospital.
(em atualização)
A mulher de 34 anos estava grávida de 39 semanas e chegava a Lisboa vinda da ilha de Santiago, em Cabo Verde.
A mulher de 34 anos estava grávida de 39 semanas e chegava a Lisboa vinda da ilha de Santiago, em Cabo Verde.
Com ela viajava a filha de seis anos, entregue pela PSP ao pai, que aguardava pela família no Aeroporto de Lisboa.
A mulher e o bebé foram entretanto transportados para a Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa.