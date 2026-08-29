Um bebé nasceu este sábado no Aeroporto de Lisboa

Um bebé nasceu este sábado no Aeroporto de Lisboa

O parto decorreu durante a tarde de sábado no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Foram ativados os meios de socorro mas já não houve tempo para a grávida ser levada para o hospital.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Joana Raposo Santos - RTP

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(em atualização)

A mulher de 34 anos estava grávida de 39 semanas e chegava a Lisboa vinda da ilha de Santiago, em Cabo Verde. 

Com ela viajava a filha de seis anos, entregue pela PSP ao pai, que aguardava pela família no Aeroporto de Lisboa.

A mulher e o bebé foram entretanto transportados para a Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa. 
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