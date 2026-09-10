País
Um em cada cinco alunos frequenta o ensino privado
O ensino privado está a crescer em Portugal há pelo menos 10 anos. Representa atualmente mais de 20 por cento dos alunos matriculados, ou seja, um em cada cinco alunos do país frequenta escolas privadas.
O crescimento é maior no ensino secundário, mas o pré-escolar continua a ser o segmento com mais presença do setor privado.
O que é que pode levar as famílias a trocarem o ensino publico pelo privado? A jornalista da RTP Antena 1, Carolina Ferreira, falou com uma família de Coimbra que escolheu uma escola privada para os filhos. Apesar do ensino público continuar claramente maioritário o privado está a ganhar peso sobretudo no secundário e nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.
O que é que pode levar as famílias a trocarem o ensino publico pelo privado? A jornalista da RTP Antena 1, Carolina Ferreira, falou com uma família de Coimbra que escolheu uma escola privada para os filhos. Apesar do ensino público continuar claramente maioritário o privado está a ganhar peso sobretudo no secundário e nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.
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