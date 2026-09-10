Um em cada cinco alunos frequenta o ensino privado

Um em cada cinco alunos frequenta o ensino privado

O ensino privado está a crescer em Portugal há pelo menos 10 anos. Representa atualmente mais de 20 por cento dos alunos matriculados, ou seja, um em cada cinco alunos do país frequenta escolas privadas.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Nuno Patrícios - RTP

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O crescimento é maior no ensino secundário, mas o pré-escolar continua a ser o segmento com mais presença do setor privado.

O que é que pode levar as famílias a trocarem o ensino publico pelo privado? A jornalista da RTP Antena 1, Carolina Ferreira, falou com uma família de Coimbra que escolheu uma escola privada para os filhos.
Apesar do ensino público continuar claramente maioritário o privado está a ganhar peso sobretudo no secundário e nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.
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