Um em cada cinco alunos frequenta o ensino privado

O crescimento é maior no ensino secundário, mas o pré-escolar continua a ser o segmento com mais presença do setor privado.O que é que pode levar as famílias a trocarem o ensino publico pelo privado? A jornalista da RTP Antena 1, Carolina Ferreira, falou com uma família de Coimbra que escolheu uma escola privada para os filhos.sobretudo no secundário e nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.