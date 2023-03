Um em cada dez portugueses recebeu uma multa de trânsito em 2022

No topo das infrações estão a velocidade e o álcool.O relatório de sinistralidade e fiscalização rodoviária revela ainda que entre janeiro e novembro do ano passado foram registados 31.600 acidentes com vítimas, 430 pessoas morreram nas estradas portuguesas e cerca de 2.200 ficaram feridas com gravidade.Em relação a 2019, ano que serve de referência para efeitos da avaliação, registaram-se menos 50 mortes e menos 2.500 acidentes.





Mais pormenores com a jornalista Cláudia Godinho.