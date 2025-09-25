Um ferido e 23 pessoas assistidas após Incêndio numa residencial na Batalha
Um incêndio numa residencial no concelho da Batalha, distrito de Leiria, provocou hoje um ferido ligeiro, tendo outras 23 pessoas sido assistidas no local, disse à agência Lusa o comandante dos bombeiros locais.
Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários da Batalha, Hugo Borges, o fogo "começou num quarto e propagou-se a mais três quartos" da residencial, localizada em Casal da Amieira, obrigando à evacuação de todo o edifício, assim como do edifício contíguo que faz parte do mesmo empreendimento.
Hugo Borges esclareceu que uma mulher, de 56 anos, foi transportada para o Hospital de Santo André, em Leiria, devido à inalação de fumos, e as pessoas assistidas eram hóspedes.
Ao local do incêndio, cujo alerta chegou às autoridades pelas 12:45, acorreram 23 operacionais apoiados por várias viaturas, da corporação da Batalha, Instituto Nacional de Emergência Médica, Proteção Civil Municipal e Guarda Nacional Republicana.