Um ferido grave e um ligeiro em incêndio em habitação em Castro Daire
Duas pessoas ficaram hoje feridas, uma delas com gravidade, na sequência de um incêndio na habitação onde viviam em Mões, no concelho de Castro Daire, no distrito de Viseu, disse à Lusa fonte da proteção civil.
"Um casal ficou ferido, um com gravidade e outro com ferimentos ligeiros, tendo sido transportados ao Hospital de Viseu", disse à Lusa fonte Comando Sub-Regional de Viseu Dão Lafões.
O alerta para o incêndio foi dado à 01:47 e às 06:02 estava em fase de rescaldo.
"A habitação terá ficado destruída. Os operacionais encontram-se ainda em trabalhos de rescaldo", indicou a mesma fonte, acrescentando serem desconhecidas as causas do fogo.
Às 06:14 estavam no local 24 operacionais, com o apoio de seis veículos.