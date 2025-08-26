Um ferido grave em colisão na A4 que está cortada no sentido Vila Real-Amarante
A Autoestrada 4 (A4) foi cortada ao trânsito no sentido Vila Real-Amarante devido a uma colisão entre dois veículos ligeiros, que causou pelo menos três feridos, um dos quais grave, segundo a proteção civil.
A colisão ocorreu no sentido Vila Real-Amarante, depois do Túnel do Marão, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Douro disse à agência Lusa que.
Às 07:30, estavam no local 13 operacionais, com o apoio de cinco veículos.
A A4, conhecida como autoestrada Transmontana, liga Matosinhos, no distrito do Porto, a Quintanilha, no distrito de Bragança, continuando até à fronteira com a Espanha.
