Um ferido grave em colisão na A4 que está cortada no sentido Vila Real-Amarante

A colisão ocorreu no sentido Vila Real-Amarante, depois do Túnel do Marão, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Douro disse à agência Lusa que.

Às 07:30, estavam no local 13 operacionais, com o apoio de cinco veículos.

A A4, conhecida como autoestrada Transmontana, liga Matosinhos, no distrito do Porto, a Quintanilha, no distrito de Bragança, continuando até à fronteira com a Espanha.