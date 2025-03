Um ferido grave em incêndio em habitação em Almada

Fonte do Comando Sub-Regional da Península de Setúbal adiantou à agência Lusa que o alerta para o fogo, que deflagrou numa habitação unifamiliar na Praça Camilo Castelo Branco em Almada, foi dado às 04:49.

Às 06:20 estavam no local 21 operacionais, com Bombeiros de Almada, Cacilhas e Seixal, com o apoio de oito veículos.