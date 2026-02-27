Um mês depois. Regiões assoladas por intempéries procuram a normalidade

As regiões centro, Lisboa, Vale do Tejo e Alentejo foram as mais atingidas. Muitas populações ficaram isoladas, sem luz, água e telecomunicações.

Leiria e Coimbra reclamam falta de apoio

c/ agências

Esta sexta-feira marca um mês da passagem da depressão Kristin, a mais forte de uma série de intempéries que deixou um cenário de devastação em Portugal.Um mês depois, a normalidade começa a regressar.A E-Redes admite no entanto que possa haver casos pontuais de falta de luz mas que vão ser resolvidos. A gestora da rede elétrica explica que agora é preciso passar das reparações provisórias para as definitivas.Em Coimbra, a subida das águas do Mondego levou à rutura de um dique e à consequente derrocada de um troço da A1.. Por enquanto mantém-se a circulação na faixa que resistiu ao temporal. A Brisa aguarda autorização do Instituto da Mobilidade e Transportes para reabrir a A1 na zona de Coimbra.Leiria foi um dos distritos mais afetados pelas tempestades.O presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, não está satisfeito com a forma como o Governo está a gerir a reconstrução.Ouvido pela agência Lusa, o autarca refere que os municípios ficaram encarregues das candidaturas para reconstruir as casas, mas o Governo não deu as condições necessárias para tal processo. Gonçalo Lopes refere que o que tem ajudado, até agora, é o montante de cinco milhões de euros que a Câmara recebeu da seguradora.A câmara está a deslocar verbas do orçamento municipal para conseguir responder aos estragos provocados pelo mau tempo. Ana Abrunhosa explica que eram verbas para outros destinos mas são precisas agora, enquanto o dinheiro prometido pelo governo não aparece.Em declarações à Antena 1, Ana Abrunhosa observa que há estadas importantes que ainda estão cortadas e que o Mondego está sem as margens que tinha.“É uma reconstrução que vai demorar”, avisa a autarca.A presidente da Câmara de Coimbra lembra que a Agência Portuguesa do Ambiente não prestou a manutenção que deveria no dique do Mondego.Na quinta-feira, já depois de ter anunciado um aumento dos apoios para 3,5 mil milhões de euros, o Governo aprovou um decreto-lei que estende a todo o território "o regime de apoios e medidas de simplificação" que vigoravam para 90 municípios, desde que seja comprovado que os danos se deveram às tempestades.