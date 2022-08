Um morto e dois feridos graves em colisão na EN261 no concelho de Grândola

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal explicou que o alerta para o acidente, que aconteceu no nó de Grândola daquela via, foi dado às 12:26.

Um dos feridos graves foi transportado de ambulância para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA), no concelho de Santiago do Cacém, e o outro foi transportado de helicóptero pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o Hospital Garcia de Orta, em Almada (Setúbal).

Por volta das 14:10, a EN261 ainda se encontrava cortada ao trânsito, devido ao acidente.

Para o local foram mobilizados 29 operacionais, apoiados por 11 viaturas terrestres e o helicóptero, incluindo meios dos bombeiros, GNR e INEM.