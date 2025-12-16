Um morto e quatro desaparecidos após naufrágio em Aveiro

De acordo com a Marinha, um pescador morreu e outros quatro estão desaparecidos após a embarcação em que seguiam ter naufragado esta 370 quilómetros ao largo de Aveiro.

Pelas 14:40, mantinham-se quatro pescadores desaparecidos, todos de nacionalidade indonésia, segundo indicação da mesma fonte à agência Lusa.O alerta foi recebido às 7:50 através da Emergency Position Indicator Radio Beacon (EPIRB). As buscas estão a ser coordenadas pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa.

O barco terá sofrido uma entrada de água quando navegava a 200 milhas náuticas (370 km) de Aveiro.

A Marinha acrescentou que "uma embarcação de pesca que se encontrava nas imediações [se deslocou] para o local, tendo resgatado três dos sete tripulantes, um deles em paragem cardiorrespiratória, que se encontravam a bordo de uma balsa salva-vidas".

"Neste momento estão a decorrer buscas pelas restantes vítimas no local, através de uma embarcação de pesca e de um navio mercante, tendo também sido ativados o NRP Figueira da Foz e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa", indicou.

c/ Lusa