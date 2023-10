Um morto e um ferido em troca de tiros entre agentes da PSP e grupo suspeito no Porto

Fonte do Comando Metropolitano do Porto da PSP referiu que ocorreu ao final da tarde de hoje, na zona da Campanhã, a intervenção de uma equipa à civil de agentes desta polícia com um grupo de indivíduos suspeitos de um crime.

Estes quatro suspeitos, dois homens e duas mulheres, seguiam numa viatura quando ocorreu o abalroamento envolvendo a viatura em que seguiam os agentes.

Do abalroamento originou-se um tiroteio e dos disparos resultou a morte de um dos suspeitos, explicou a fonte da PSP do Porto.

Um outro homem ficou ferido, tendo sido transportado para uma unidade hospitalar.

Duas mulheres foram ainda detidas.

As quatro pessoas são suspeitas de crimes, destacou a mesma fonte, sem precisar quais.

O caso foi entregue à Polícia Judiciária que está agora a investigar o incidente.