Um morto em atropelamento ferroviário em passagem de nível na linha de Cascais
Uma pessoa morreu hoje na sequência de um atropelamento ferroviário na passagem de nível da Rocha do Conde de Óbidos, encontrando-se a circulação suspensa na totalidade entre as estações do Cais do Sodré e Algés, da Linha de Cascais.
Fonte da CP - Comboios de Portugal disse à agência Lusa que não há previsão de quando será retomada a circulação entre o Cais do Sodré e Algés, na Linha de Cascais, que está cortada nos dois sentidos nesse troço.
Contactada pela Lusa, fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa disse que o alerta para o atropelamento ferroviário na passagem de nível da Rocha do Conde de Óbidos foi dado cerca das 08:30.
Às 09:30, estavam no local 32 operacionais, com o apoio de 11 veículos.