Um morto em atropelamento ferroviário em passagem de nível na linha de Cascais

Fonte da CP - Comboios de Portugal disse à agência Lusa que não há previsão de quando será retomada a circulação entre o Cais do Sodré e Algés, na Linha de Cascais, que está cortada nos dois sentidos nesse troço.

Contactada pela Lusa, fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa disse que o alerta para o atropelamento ferroviário na passagem de nível da Rocha do Conde de Óbidos foi dado cerca das 08:30.

Às 09:30, estavam no local 32 operacionais, com o apoio de 11 veículos.