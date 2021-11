Um morto em colisão entre veículo pesado e ligeiro na Figueira da Foz

O alerta para o acidente, que ocorreu na Estrada Nacional 109 junto à freguesia de Marinha das Ondas, no concelho da Figueira da Foz, foi dado às 07:39.

"No acidente uma pessoa ficou ferida e ainda está a ser assistida no local", disse a fonte do CDOS de Coimbra.

ÀS 08:15 estavam no local 18 operacionais, Bombeiros Sapadores e Voluntários da Figueira da Foz, com o apoio de seis veículos.

No local está também uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

A circulação na EN109 estava às 08:15 a fazer-se de forma condicionada.