Um morto em colisão no IC2 em Turquel, concelho de Alcobaça

O acidente ocorreu ao quilómetro 85 do IC2, no distrito de Leiria, e "resultou na morte do condutor do veículo ligeiro e em ferimentos no condutor do pesado", disse à agência Lusa fonte do comando.

O alerta para a colisão foi dado às 06:20 e foram acionados para local 17 operacionais apoiados por seis veículos dos bombeiros voluntários da Benedita, do Instituto Nacional de Emergência Média (INEM), da GNR e da Cruz Vermelha.

Às 10:15 o trânsito mantinha-se condicionado.