Um morto em despiste de camião no IC5 perto de Vila Flor

O comandante sub-regional das Terras de Trás-os-Montes da Proteção Civil, Noel Afonso, revelou, a Lusa, que o pesado de mercadorias terá entrado em despiste, no IC5, perto da saída de Lodões (Vila Flor), e tombou para cima de dois veículos ligeiros, que seguiam no sentido contrário, provocando a morte a um jovem "20 e poucos anos".

O óbito foi declarado no local. O acidente provocou ainda três feridos, sem gravidade, que terão sido transportados para o hospital de Mirandela, distrito de Bragança.

Pelas 08:30, Noel Afonso disse que devido ao acidente, o trânsito foi cortado nos dois sentidos da estrada e desviado por uma estrada nacional.

No local estavam 23 operacionais, apoiados por seis viaturas e ainda o helicóptero do INEM, sediado em Macedo de Cavaleiros.

O acidente aconteceu pelas 07:40.