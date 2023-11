Um morto em despiste de carro que caiu em ravina em Cascais

Fonte do Sub-comando Regional da Grande Lisboa indicou que o carro se despistou na Avenida Marginal no concelho de Cascais, no distrito de Lisboa, tendo a viatura caído nas rochas.

Às 10:00 estavam no local 16 operacionais, entre Bombeiros da Parede, Polícia Marítima e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com o apoio de seis veículos.

O alerta para o acidente foi dado às 07:50.