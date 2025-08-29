Um morto num despiste em Sobral de Monte Agraço
Uma pessoa morreu hoje num despiste na Estrada Nacional 248 (EN248) perto de Pontes de Monfalim, no concelho Sobral de Monte Agraço, Lisboa, que ficou cortada ao trânsito, disse fonte do Comando Sub-regional do Oeste da proteção civil.
O alerta para o acidente foi dado às 05:27, adiantou a fonte.
Pelas 07:00 estavam no local 15 elementos de socorro, apoiados por cinco veículos, entre os quais ambulâncias, veiculo para desencarceramento e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).
