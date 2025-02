Um projeto de vida na serra

A mil metros de altitude, da Serra da Estrela, começaram a construir uma vida, tiveram uma filha e vivem em comunhão com a natureza.





Com as pastagens criaram o seu mosaico paisagístico e estão a fazer reflorestação com as espécies autóctones.





Procuram a conciliar a parte ambiental com a parte de produção: têm ovelhas, castanheiros e Baga de sabugueiro.





O próximo passo é legalizar um sítio para fazer a transformação dos produtos: queijo e licores.







Ana Teresa Matos foi vencedora do TalentA 2024. Com o dinheiro do prémio, compraram o primeiro trator.