Um violoncelo no Dia Mundial da Música
Fotos: Mário Antunes - Antena 1
Foi há 50 anos que o conselho internacional de música da UNESCO criou o Dia Mundial da Música. Nesta jornada, que serve para divulgar e promover esta linguagem universal, a Antena 1 foi assistir ao ensaio geral da Orquesta do Algarve para o concerto desta quarta-feira à noite (1 de Outubro) às 21h30, no Teatro das Figuras, em Faro. Um concerto que assinala na capital algarvia este dia mundial da música.
Trata-se de um certame que inclui concertos em vários palcos de Faro, entre 1 de outubro e 16 de novembro.
Isabel Vaz, natural de Lisboa, completou a sua licenciatura na Escola Superior de Música de Lisboa e o mestrado no Conservatório de Amsterdão na classe de Dmitry Ferschtman, com o apoio de uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian.