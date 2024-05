Uma centena de funcionários da AIMA pedem para abandonar funções

Foto: Filipe Silva - RTP

O organismo tem 700 trabalhadores, ou seja, o grupo que solicitou a mudança de serviço para outras entidades do Estado representa 15 por cento do total de funcionários da AIMA.



A Agência tem neste momento cerca de 460 mil processos pendentes, a que não tem conseguido dar resposta.



Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da AIMA, esta debandada representa um golpe duro. Artur Jorge Girão diz que, se este número se confirmar, o atendimento ao público vai ficar em risco.



A AIMA está a recrutar novos funcionários, mas Artur Jorge Girão diz que isso não resolve a situação, até porque formar um técnico de imigração é demorado.