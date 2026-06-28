Uma centena de operacionais combatem fogo em Freixo de Espada à Cinta  

Segundo a mesma fonte, o incêndio tem duas frentes ativas que lavram em terreno de difícil acesso para os meios de combate em área de mato.

Contactado pela Lusa, o comandante dos bombeiros de Freixo de Espada à Cinta, Vítor Rentes, indicou que para já o combate às chamas está a evoluir favoravelmente.

O alerta foi dado às 13:57.

Segundo a página oficial Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 16:30 estavam no terreno 100 operacionais, apoiados por 23 veículos e oito meios aéreos.