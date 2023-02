"Uma ferida aberta que nos dói e envergonha". D. José Ornelas pede perdão às vítimas de abusos sexuais na Igreja

(em atualização)

“O relatório hoje publicado exprimee outros agentes pastorais no âmbito da vida e das atividades da Igreja em Portugal”, começou por dizer o bispo, em conferência de imprensa.José Ornelas falou numa “ferida aberta” que magoa e envergonha a Igreja, pelo que em nome desta. “Às que deram corajosamente o seu testemunho e calaram durante tantos anos, e às que ainda convivem com a dor no íntimo do coração sem a partilharem com ninguém”, disse.“Nas vossas vidas atravessou-se a perversidade, onde nunca deveria ter estado. O vosso testemunho é para nós um alerta e um pedido de ajuda a que não queremos nem podemos ficar surdos”, declarou o bispo. “e acompanhar na superação das feridas que vos foram causadas e na recuperação da vossa dignidade e do vosso futuro”.O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa frisou que “os abusos de menores são crimes hediondos” e defendeu que quem os comete “tem de assumir as consequências dos seus atos e as responsabilidades civis, criminais e morais daí decorrentes”.“É preciso que reconheçam a verdade, sem nada esconder., com a ajuda de pessoas competentes, na certeza de que o caminho da justiça encontrará sempre lugar no coração bondoso e misericordioso de deus”, considerou.D. José Ornelas reconheceu que o estudo da Comissão Independente, segundo a qual, apresentou um número “muito maior” do que a Igreja pôde apurar até hoje.“Pedimos desculpa por não termos sabido criar formas eficazes de escuta e de escrutínio interno e por nem sempre termos gerido as situações de forma firme e guiada pela proteção prioritária dos menores”, declarou o bispo, dizendo acreditar, porém, que, algo que “devemos também, e muito, aos papas Bento XVI e Francisco, à ação dos meios de comunicação social e à nova sensibilidade que cresce dentro da Igreja e da sociedade em geral”.