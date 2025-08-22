Uma frente ativa controlada e maior parte do perímetro dominado na Covilhã

"Está dominada a maior parte do perímetro do incêndio que tem lavrado no concelho, encontrando-se apenas uma frente ativa, mas controlada, no vale de Alforfa, que vai de Unhais para a Barragem do Padre Alfredo", destacou a autarquia, num balanço divulgado pelas 22:45 na rede social Facebook.

A Câmara da Covilhã sublinhou que, apesar da "melhoria da situação atual", os meios "continuam no terreno e o trabalho de consolidação, rescaldo e vigilância vai prolongar-se com o objetivo de assegurar o controlo definitivo deste incêndio".

"Continua a ser fundamental que as pessoas continuem a adotar comportamentos seguros e responsáveis, evitando qualquer atividade que possa colocá-las em risco ou contribuir para reativações", lembrou a autarquia.

Na atualização anterior, pelas 17:30, o município dava conta de duas frentes ativas, assinalando também várias "pequenas reativações" durante a tarde.

Devido aos incêndios, a Câmara da Covilhã decidiu cancelar a realização de uma visita encenada e de um concerto que estavam agendados para hoje, no âmbito da iniciativa Verão no Centro Histórico.

O município também anunciou hoje que tem disponível "uma consulta aberta para a avaliação de crianças que apresentem sintomas respiratórios agudos, nomeadamente tosse, dificuldade respiratória ou dor no peito".

"Esta medida destina-se a crianças e jovens até aos 18 anos e resulta de uma parceria com profissionais de saúde da área de Pediatria que se voluntariaram para proceder à avaliação, gestão e, em caso de necessidade, ao respetivo encaminhamento", explicou.

No terreno já se encontram equipas multidisciplinares a prestar apoio social às pessoas afetadas pelos incêndios.

Este incêndio, que começou no dia 13, em Arganil, no distrito de Coimbra, já atingiu três concelhos do distrito de Castelo Branco (Castelo Branco, Fundão e Covilhã).

Pelas 23:00, estavam no terreno 1.508 operacionais, apoiados por 519 meios terrestres, de acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais de grande dimensão desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

Os fogos provocaram três mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, alguns com gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ao abrigo do qual dispõe de dois aviões Fire Boss e de um helicóptero Super Puma, estando previsto chegarem hoje mais dois aviões Canadair.

Segundo dados oficiais provisórios, até 22 de agosto arderam cerca de 234 mil hectares no país, mais de 53 mil dos quais só no incêndio que teve início em Arganil.