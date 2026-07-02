País
"Uma jóia nacional": Centro Desportivo do Jamor com obras de 21 milhões de euros
A requalificação do Centro Desportivo Nacional do Jamor, em Oeiras, tem luz verde para avançar. Vai abranger áreas dedicadas a modalidades como o râguebi, a natação, atletismo, tiro com arco e BTT; tem também luz verde a criação de um Centro de Medicina Desportiva, sendo prioritária a substituição da atual pista de atletismo.
Fotografias: Câmara Municipal de Oeiras
Ouvido pela rádio pública, Pedro Patacho vereador do Desporto da Câmara Municipal de Oeiras diz que o Centro Desportivo do Jamor é uma "verdadeira jóia nacional no que diz respeito ao desporto". E acrescenta que: "não temos em nenhum outro ponto do nosso país um Parque Desportivo tão grande, com tantas valências, tantos equipamentos e tanta capacidade instalada para servir tantas modalidades desportivas".
Com esta intervenção avançam obras no Centro de Alto Rendimento, no Museu do Desporto, no Centro de Medicina Desportiva e no complexo de piscinas.
Em colaboração com a Secretaria de Estado do Desporto e com o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) vai ser a Câmara de Oeiras que a partir de agora assume a responsabilidade de executar este investimento, desenvolver os projetos de execução, lançar concursos para as empreitadas e concretiza-las no terreno.
O Centro Desportivo Nacional do Jamor que vai ser alvo desta intervenção recebe mais de um milhão de visitantes por ano e dá apoio à preparação dos atletas de alto rendimento em diversas modalidades desportivas.
Preservar a Mata do JamorPedro Patacho, vereador do Desporto da Câmara Municipal de Oeiras considera que no Jamor não estão só equipamentos desportivos. Existe também a Mata do Jamor, com a sua riqueza de biodiversidade quer ao nivel da fauna como da flora, que importa conhecer e criar condições para preservar e valorizar. E vai ser uma "preocupação sempre presente em qualquer intervenção no Jamor" acrescenta.