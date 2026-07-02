"Uma jóia nacional": Centro Desportivo do Jamor com obras de 21 milhões de euros

O Centro Desportivo Nacional do Jamor que vai ser alvo desta intervenção recebe mais de um milhão de visitantes por ano e dá apoio à preparação dos atletas de alto rendimento em diversas modalidades desportivas.





Preservar a Mata do Jamor

Em colaboração com a Secretaria de Estado do Desporto e com o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) vai ser aPedro Patacho, vereador do Desporto da Câmara Municipal de Oeiras considera que no Jamor não estão só equipamentos desportivos. Existe tambémE vai ser uma "preocupação sempre presente em qualquer intervenção no Jamor" acrescenta.