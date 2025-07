Uma mulher ficou desalojada na sequência do fogo em Nisa

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo disse à agência Lusa disse que a habitação estava situada na aldeia de Vinagra, desconhecendo se ardeu totalmente ou parcialmente.

A mesma fonte acrescentou que o vento forte, a dispersão de meios e a orografia do terreno estão a dificultar o combate Às chamas.

Outra fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou à Lusa que o fogo, para o qual foi dado o alerta às 12h32, consome uma área florestal com pinheiro e eucalipto, junto à aldeia de Vinagra.

Segundo esta fonte, a aldeia foi parcialmente evacuada, por precaução, pouco depois das 13:00, devido à proximidade das chamas.

Às 15h10, de acordo com a página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, combatiam o incêndio 202 operacionais, apoiados por 63 veículos e dois meios aéreos.