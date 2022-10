Uma "revolução" nos transportes e mobilidade de Alcântara, Lisboa

Esta zona ocidental da cidade ganha novas acessibilidades com a chegada da Linha Vermelha do Metro e do novo Metropolitano de superfície, o Lios que vai fazer a ligação a Oeiras. Vai ser possível atravessar a cidade de um lado ao outro sem passar pelo centro histórico.

Mas com a nova estação de Alcântara tanto a Câmara de Lisboa como a Junta de freguesia defendem a criação de uma "nova área urbana" na zona do Largo de Alcântara já que o acesso do transporte individual à ponte 25 de Abril será desviado para a avenida de Ceuta a norte da ETAR.





Alcântara prepara-se assim para uma revolução ao nível da mobilidade na freguesia nos próximos anos que vem à boleia da construção da nova estação de Metro. A repórter Arlinda Brandão leva-nos até ao local onde vai ser construída e que agora é o acesso de carros e transporte público à ponte 25 de Abril.