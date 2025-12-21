Uma semana após naufrágio. Encontrados dois corpos em Ínsua e Moledo

Foram encontrados este domingo dois corpos nas praias da Ínsua, no concelho de Viana do Castelo, e Moledo, em Caminha. A Autoridade Marítima Nacional adianta que “tudo indica” tratar-se de dois “dos três pescadores de nacionalidade indonésia” desaparecidos desde o naufrágio da embarcação em que seguiam, há uma semana.



“Esta manhã, 21 de dezembro, foi encontrado um corpo na Praia da Ínsua, em Afife, no concelho de Viana do Castelo, que tudo indica ser de um dos três pescadores, de nacionalidade indonésia, que se encontram desaparecidos desde o passado dia 14 de dezembro, após a embarcação de pesca local onde seguiam ter naufragado”, lê-se em comunicado da Autoridade Marítima. O alerta, detalha a mesma entidade, foi “recebido pelas 11h39”.





“Através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, foram de imediato ativados elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Caminha e de Viana do Castelo, dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, dos Bombeiros Voluntários de Caminha, bem como do INEM, da GNR e da Polícia Judiciária”, explica ainda a Autoridade Marítima Nacional.



“O auto de verificação do óbito foi efetuado no local pelo médico do INEM e após as diligências da Polícia Judiciária e contacto com o Ministério Público, o corpo foi transportado para o Gabinete Médico-Legal de Viana do Castelo, pelos Bombeiros Voluntários de Caminha”.



“O corpo de outro homem, que tudo indica ser de um dos três pescadores desaparecidos, foi também encontrado, esta manhã, na Praia de Moledo, no concelho de Caminha”, confirmou igualmente a Autoridade Marítima. Os familiares das vítimas do naufrágio estão a ser acompanhados pelo Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima.



Uma embarcação de pesca com cinco pessoas a bordo naufragou pelas 12h20 do passado domingo numa zona rochosa da ilha de Ínsua, em Moledo.



Dois dos cinco tripulantes foram resgatados e transportados para o Hospital de Viana do Castelo. Os outros três, de nacionalidade indonésia, continuaram, até este domingo, dados desaparecidos.



c/ Lusa