UMinho cria videojogo para enfermeiros treinarem competências emocionais

É um jogo, mas serve essencialmente para treinar e dotar os profissionais de saúde - enfermeiros - de competências emocionais que podem vir a aplicar na vida real.



A conceção do jogo de realidade virtual para elicitação de emoções é do género escape room, em que os enfermeiros entram numa casa, deparam-se com uma jovem inanimada no chão e têm de obter pistas para saber o que sucedeu e aceder a outros espaços, explica a coordenadora do projeto europeu, Lisa Gomes.







Professora Lisa Gomes, da ESE - Foto: UMinho







De forma subtil, refere Lisa Gomes, são testadas emoções como medo, alegria, nojo ou tristeza. "Vamos tocar na mulher? Retirar a chave do lixo infestado de baratas? Atravessar a tábua suspensa?". São alguns dos desafios que desencadeiam reações corporais do jogador e que vão sendo avaliadas por um docente.

A ideia do jogo é cativar pelas novas tecnologias os alunos e também os profissionais, tornando-os mais resistentes na prática clínica e estimulando os melhores cuidados em contextos múltiplos e exigentes.





Imagem da realidade apresentada neste jogo que se quer a maior proximidade da realidade. Foto: UMinho







Este jogo virtual serve como instrumento pedagógico do Curso de Competência Emocional e preenche também a lacuna de cursos de Enfermagem nacionais e internacionais que enfatizavam a proficiência técnica, negligenciando o desenvolvimento crítico da inteligência emocional dos estudantes. O projeto pioneiro foi elaborado pelas universidades do Minho, Génova (Itália), León (Espanha), Malta (Malta), Suceava (Roménia) e pelo Politécnico de Bragança (IPB), juntando desde 2020 mais de vinte peritos de saúde, educação, ciências sociais, psicologia, informática e engenharia.





O consórcio “Serious Games for Nursing Students” foi financiado com 207 mil euros do Programa Erasmus+, resultando ainda num workshop para capacitar os docentes e num Curso de Competência Emocional, com 30 horas de casos clínicos, prática simulada e realidade virtual.





Agora vai ser apresentado pela Escola Superior de Enfermagem (ESE) da Universidade do Minho, no âmbito do congresso internacional “Serious Games & Emotional Competence in Higher Education”, que se realiza até terça-feira e junta 250 participantes de dez países no auditório B1 do campus de Gualtar, em Braga.





O evento conta ainda com 20 oradores de países como Chile, EUA, Suíça e Países Baixos, além de 24 comunicações livres, afirmando a partilha e a discussão da investigação nesta área.

O congresso abriu com a conferência de Augusta Branco, do IPB. Inclui intervenções da pró-reitora para os Projetos Científicos e Gestão da Investigação da UMinho, Sandra Paiva, a presidente da ESE, Esperança Gago e a coordenadora do projeto e chair do congresso, Lisa Gomes.





Seguem-se temas como comunicação terapêutica, burnout, arte e saúde, ensino inovador e gamificação, além de casos de estudo e de boas práticas. A conferência final realiza-se na terça-feira, às 16h15, com Nancy Sullivan, da Escola de Enfermagem Johns Hopkins de Baltimore (EUA).





“O volume de inscritos e de submissões de trabalhos, bem como a representatividade geográfica e de temas, mostram a importância deste congresso e da aposta na nossa linha de investigação, visando responder aos desafios emergentes de uma sociedade aparentemente mais acelerada, individualizada e digital”, refere Lisa Gomes.