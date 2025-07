UMinho recebe congresso mundial sobre águas de mina

Seguir-se-á uma palestra sobre minerais críticos e geopolítica, por Daniel Oliveira, do Laboratório Nacional de Energia e Geologia. O programa geral vai incluir sessões paralelas, posters, cursos breves e workshops (alguns já este domingo) sobre temas como impactos ambientais da mineração, reabilitação sustentável de áreas degradadas, geotermia em antigas minas e monitorização com recurso a tecnologias emergentes (sensores, UAVs, inteligência artificial). Kirk Nordstrom (US Geological Survey) e Mafalda Oliveira (Somincor) estão entre os oradores convidados.





Este congresso junta 33 países e tem a abertura oficial para esta segunda-feira. O Programa inclui visitas às minas de S. Pedro da Cova, Urgeiriça, Aljustrel e S. Domingos, entre outras.

Este congresso só visitou Portugal (Lisboa) em 1990, pelo que a UMinho, Braga e o país tornam-se assim o centro global do debate nesta área.





A iniciativa tem o apoio do Turismo de Portugal, além de vários municípios e empresas do setor.

A sessão de abertura é na segunda-feira, às 9h00, no edifício 1 do campus de Gualtar, em Braga, com o presidente da IMWA, Christian Wolkersdorfer, o presidente do Município de Braga, Ricardo Rio, o reitor da UMinho, Rui Vieira de Castro, o presidente da Escola de Ciências da UMinho (ECUM), José González-Méijome, e as coordenadoras do evento, Teresa Valente (Departamento de Ciências da Terra da ECUM) e Almudena Ordoñez (Universidade de Oviedo, Espanha)Na quarta-feira, decorrem visitas técnicas às antigas minas de carvão de S. Pedro da Cova (Gondomar) e de volfrâmio em Covas (Vila Nova de Cerveira) e Borralha (Montalegre). Entre 11 e 14 de julho, realizam-se ainda excursões à Faixa Piritosa Ibérica, nomeadamente às minas de S. Domingos, Aljustrel, Riotinto (Espanha) e Urgeiriça, locais marcantes da exploração de cobre, enxofre e urânio.