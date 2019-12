União das Misericórdias ameaça reduzir camas e fechar valências

Atualmente são 62 euros e 25 cêntimos por dia.



As Misericórdias pedem mais 6 a 7 euros no mínimo, segundo dizem, para cobrir as despesas e manterem os serviços em funcionamento.



O problema agrava-se com as dívidas das famílias que têm de suportar parte dos custos dos internamentos e que chegam aos cinco milhões de euros.



Ao JN, a Associação de Cuidados Continuados denuncia também o sub-financiamento que leva a tempos de espera incomportáveis.