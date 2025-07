UNICEF e sociedade civil lançam "aliança pela prevenção" para proteção das crianças

Em 2024, uma em cada três vítimas de violência doméstica tinha menos de 16 anos.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância considera que a tomada de posse do novo Governo “representa uma oportunidade única para renovar o compromisso político com a infância” e pede que “os direitos da criança e a sua proteção efetiva no centro das prioridades nacionais”.As partes integrantes apelam à adoção de uma abordagem de saúde pública “centrada na prevenção da violência, e apelam à recolha e monitorização contínua de dados fiáveis e desagregados, de modo a permitir que as políticas públicas deixem de ser reativas e passem a ser estratégicas”.“Precisamos de uma transformação real, de um compromisso político firme com apoio transversal, com alocação de recursos e de uma atuação coordenada de todos os setores do Estado: da saúde à educação, da justiça à segurança social, do desporto ao ambiente”, acrescenta.Reconhecendo que o desenvolvimento infantil está intrinsecamente ligado ao contexto familiar, a Aliança pela Prevenção reforça ainda a necessidade de“que reforcem as competências parentais, promovam práticas educativas positivas e previnam situações de negligência ou violência, envolvendo equipas multidisciplinares, incluindo profissionais de saúde”.“Os maus-tratos infantis revelam-se uma problemática dos tempos, do hoje e do que está para vir, com inegável impacto na constituição de sociedades humanas, que precisa de ser prevenido de forma sistémica, estratégica e, acima de tudo, política”, refere Guida Mendes Bernardo, diretora-geral da Aldeias de Crianças SOS.De acordo com um estudo do Instituto Nacional de Estatística (INE) de 2024, mais de 1,3 milhões de pessoas em Portugal afirmam ter sofrido abuso emocional ou físico durante a infância.