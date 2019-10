Único posto dos CTT do Monte de Caparica fechou portas ao público

Foto: Pedro A. Pina - RTP

O único posto dos CTT do Monte de Caparica, em Almada, encerrou esta segunda-feira. A população esta manhã, deslocou-se ao local e realizou uma concentração de protesto, organizada pela Junta de Freguesia.

Com o intuito de impedir o fecho do posto, a Junta também lançou uma petição dirigida à administração dos CTT, primeiro-ministro e Assembleia da República.



A repórter Arlinda Brandão registou o descontentamento dos populares, que se têm manifestado várias vezes, nas últimas semanas.



Contactada pela Antena 1, fonte oficial dos CTT diz que o posto do Monte de Caparica não está relacionado com a empresa, porque estava entregue a um prestador de serviços.



Os CTT explicam ainda que este espaço não se tratava efetivamente de uma loja CTT, mas sim de uma parceria com uma entidade privada, que fechou devido à rescisão contratual por parte do prestador.