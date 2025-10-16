País
Unidade de biometano de Benavente para abastecer mais de 13 mil casas
Foto: Ferbgás Renováveis
Benavente vai receber um investimento para produzir biometano, uma energia limpa. A Ferbgás Renováveis recebeu autorização da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) para avançar com uma unidade de produção em Benavente, com início de operação previsto para o primeiro semestre de 2027 e com um investimento de 20 milhões de euros.
Vai ser assim possível, substituir gás fóssil por biometano num fluxo contínuo e seguro, sem necessidade de interrupções nem trocas de equipamentos. E prevê-se a criação de 45 postos de trabalho, dos quais 15 diretos e 30 indiretos.
Este projeto faz parte do plano da empresa para instalar 10 unidades de biometano em Portugal, com um investimento total entre 200 e 300 milhões de euros.