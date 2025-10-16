Unidade de biometano de Benavente para abastecer mais de 13 mil casas

Foto: Ferbgás Renováveis

Benavente vai receber um investimento para produzir biometano, uma energia limpa. A Ferbgás Renováveis recebeu autorização da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) para avançar com uma unidade de produção em Benavente, com início de operação previsto para o primeiro semestre de 2027 e com um investimento de 20 milhões de euros.