Unidade de consumo móvel começou hoje a operar em Campanhã e centro histórico do Porto

Em resposta à agência Lusa, o ICAD indicou que a carrinha começou a circular pelas 10:00 nas ruas do Porto.

Em 24 de janeiro, à margem da entrega das chaves da unidade móvel, o presidente do ICAD, João Goulão, afirmou que o diagnóstico apontava para "uma população alvo utilizadora de substâncias psicoativas ilícitas por via injetável estimada de 600 pessoas".

A unidade móvel está a ser operacionalizada pelo SAOM -- Serviços de Assistência Organizações de Maria e vai operar, numa primeira fase, na freguesia de Campanhã, junto aos bairros do Cerco e Lagarteiro, e no centro histórico do Porto.

A carrinha, que permite apenas consumos por via injetável, vai funcionar oito horas por dia, "repartidas por períodos de duas horas", indicou, na altura, João Goulão.

A unidade móvel pretende complementar a resposta da unidade amovível instalada desde agosto de 2022 na zona da Pasteleira.

À Lusa, o ICAD acrescentou que no primeiro ano de operação da sala amovível -- entre agosto de 2022 e agosto de 2023 -, foram admitidos 1.040 utentes e retirados 90.895 consumos do espaço público.

A maioria dos utentes foram homens e tinham nacionalidade portuguesa, sendo que 66% das pessoas se encontrava em situação de sem-abrigo.

O projeto da unidade móvel corresponde à disponibilidade manifestada pela autarquia em agosto de 2023, depois de terem sido selados os portões da Escola Preparatória do Cerco, espaço em ruínas que pertence ao Ministério da Educação e que estava a ser usado como local de consumo e tráfico de droga.

No final de 2023, a gestão da sala de consumo vigiado no Porto foi adjudicada ao consórcio liderado pela Agência Piaget para o Desenvolvimento (APDES) pelo período de 24 meses, revelou o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), agora designado ICAD.

Com a atribuição da gestão ao consórcio, o programa de consumo vigiado deixou de ser um projeto-piloto e passou a ser uma resposta financiada pelo Ministério da Saúde, através do ICAD.

Instalada na conhecida como `Viela dos Mortos`, a sala de consumo amovível começou a funcionar em 24 de agosto de 2022, cerca de dois anos depois da aprovação do Programa de Consumo Vigiado, resultante da cooperação entre o município, o SICAD, o Instituto de Segurança Social e a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte).