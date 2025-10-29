Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros faz balanço positivo de dois anos

Dois anos depois da extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e criada a nova Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros, que coordena o Instituto dos Registos e do Notariado e a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), é apresentado um balanço desta nova entidade.

Sara Araújo de Almeida - Antena 1 /
Foto: Guilherme Colaço - RTP

Pedro Moura, responsável por esta unidade, em entrevista ao Diário de Noticias, refere que o número de recusas de entrada no país subiu 30 por cento, entre pedidos de pareceres para trabalho e de obtenção de nacionalidade.

Nestes dois anos foram também detidas três dezenas de pessoas que tentavam entrar em Portugal e eram procuradas pela Interpol.
