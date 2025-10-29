Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros faz balanço positivo de dois anos

Dois anos depois da extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e criada a nova Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros, que coordena o Instituto dos Registos e do Notariado e a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), é apresentado um balanço desta nova entidade.