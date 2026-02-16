Unidade Local de Saúde de Coimbra desativa planos de emergência

Num comunicado colocado hoje nas redes sociais, a ULS de Coimbra explicou que o PEE esteve no nível 2 "durante a situação de calamidade, para reforçar a capacidade de resposta" da instituição a um evento extremo na região.

"Foi também desativado o Plano de Emergência Interno (PEI)".

A ULS agradeceu aos profissionais das várias unidades de saúde que, "apesar do impacto que as intempéries também tiveram nas suas vidas, asseguraram cuidados de saúde às populações, apoiaram os trabalhos no terreno e permitiram manter a operacionalidade dos serviços".

Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.

A situação de calamidade que abrangia os 68 concelhos mais afetados terminou no domingo.