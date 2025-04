Unidade Local de Saúde do Alto Minho cancela consultas e cirurgias programadas

"Foi cancelada toda a atividade programada, tanto consultas como cirurgias", adiantou fonte oficial da ULSAM que, para além de centros de saúde, abrange dois hospitais, o de Viana do Castelo e o de Ponte de Lima.

Assim, a ULSAM vai apenas "manter a atividade inadiável", como cirurgias urgentes.

A mesma fonte não conseguiu indicar até quando se manterão os cancelamentos de cirurgias e consultas, mas disse que a atividade programada está a ser cancelada a partir das 13:00.

Pelas 12:00, os hospitais de Viana do Castelo e de Ponte de Lima estava a "funcionar normalmente" com recurso a geradores, com a administração a admitir ativar um plano de contingência.