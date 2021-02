Unidade Materno-Infantil de Gaia com melhores condições para descanso dos pais

"[O objetivo] é o bem-estar dos pais dos nossos recém-nascidos, permitindo-lhes usufruir dum espaço mais acolhedor com as condições necessárias para os seus momentos de descanso", descreve o médico responsável pela unidade, António Vinhas, citado em comunicado enviado à agência Lusa.

Este projeto é financiado pela câmara de Vila Nova de Gaia, do distrito do Porto, e apoiado pela Liga dos Amigos do CHVNG/E.

António Vinhas destacou a colaboração, "que já vem de há muitos anos", com estas entidades, falando em "enorme conquista" para os progenitores.

Em causa está a renovação de salas da ala de pediatria e neonatologia da Unidade II do CHVNG/E, localizada no centro do concelho de Gaia que presta cuidados de saúde hospitalar em todas as valências médicas e cirúrgicas, incluindo a prestação de cuidados em situações urgentes e/ou emergentes, de forma permanente, a todas as crianças e jovens provenientes de toda aquela zona de intervenção, em articulação com todos os prestadores de cuidados de saúde intra e extra hospitalares.

A renovação do espaço foi possível graças a um protocolo celebrado em novembro do ano passado.

"Esta requalificação era um compromisso com o futuro e com a comunidade, uma vez que a Unidade Materno-Infantil é uma referência para as famílias no que respeita aos cuidados de saúde", refere o presidente da câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues.

Para o autarca "a melhoria das condições de acolhimento junto dos pais dos bebés e das crianças que realizam cirurgias em ambulatório" traduz-se "na materialização da atenção que este tema merece, pela importância que tem no bem-estar de quem vive em Gaia ou procura o CHVNG/E como resposta aos cuidados de que a sua família necessita".

Na prática foi criada a chamada "sala dos pais", destinada ao apoio dos progenitores cujos bebés necessitem de internamento em neonatologia.

Informação enviada à Lusa acrescenta que "também em fase de conclusão" está o novo "cantinho da amamentação" que visa "ajudar as mães, sendo mais um suporte para que o aleitamento materno seja uma prática cada vez encorajada".