Uniões de freguesia de Vila Nova de Gaia vão separar-se

Pedro A. Pina - RTP

Mas a Câmara considera que, na prática, com este divórcio, pouco vai mudar.



No distrito do Porto, em concelhos como Gaia ou Matosinhos, todas as uniões de freguesia vão ser revertidas.



Depois da união forçada de freguesias em 2013, por imposição da troika, o país vai agora assistir a uma reversão do processo. A desagregação vai dar origem a cerca de 350 novas freguesias, que vão eleger autarcas nas eleições do próximo ano.