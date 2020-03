Universidade de Aveiro descobre que cascas de banana removem metais de águas contaminadas

Elaine Fabre, uma das investigadoras da Universidade de Aveiro, explicou, em entrevista à RTP, como descobriram estas potencialidades da casca de banana.

De acordo com os cientistas de Aveiro, o foco desta investigação não foi apenas valorizar este resíduo que não tem qualquer valor comercial, mas também obter água com qualidade para consumo humano, principalmente nos locais onde não existem recursos para tratamento de água.





. A investigadora referiu que “o que as diferencia dos outros materiais biológicos [que também são formados por celulose, lenhina e hemicelulose] é que as mesmas são mais ricas em grupos de enxofre e o mercúrio tem elevada afinidade por esse elemento”.A responsável pela investigação esclareceu de que maneira é que este composto orgânico absorve os metais pesados de águas contaminadas, quase como um “íman”.Para tal, o grupo de investigação assegurou que basta colocar as cascas em contacto com a água contaminada por um determinado período de tempo. Contudo, as cascas possuem uma duração, dado que são um material biológico e “apodrecem”. Elaine Fabre explicou todo o processo para que estas não se deteriorem rapidamente.Segundo a investigadora, não é só a casca que é aproveitada. O “resto da banana” também é utilizado.Este processo já foi testado em diversos sistemas reais. Em água da torneira, água do mar ou água de efluentes industriais, e na presença de muitos outros elementos para além de metais pesados, em todos os casos as cascas mostraram-se eficazes., referiu a investigadora., afirmou Elaine Fabre.A investigação envolveu, além de Elaine Fabre, investigadora do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM), CICECO – Instituto de Materiais de Aveiro e LAQV-REQUIMTE, os cientistas Cláudia Lopes, Eduarda Pereira, Carlos Silva, Carlos Vale, Paula Figueira e Bruno Henriques.