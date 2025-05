Universidade de Coimbra desenvolveu tecnologia anti-apagão

O país ficou sem luz, mas no dia do apagão, o edifício do Instituto de Sistemas e Robótica da Universidade foi capaz de manter o abastecimento, funcionando de forma autónoma da rede pública de eletricidade.



Uma tecnologia desenvolvida na Universidade de Coimbra para salvaguardar o abastecimento de energia, mesmo em caso de apagão total da rede elétrica nacional.



Em Espanha, o chefe do Governo Pedro Sánchez vai hoje ao Parlamento de Madrid, prestar mais esclarecimentos sobre a quebra no fornecimento elétrico ocorrida na semana passada. As causas estão ainda a ser apuradas.