Universidade de Coimbra encerrada na sexta-feira

"Pedimos a todos que se mantenham em segurança", pode ler-se, na nota da universidade na rede social Facebook.

Numa nota enviada à comunidade académica, o reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, realçou que a decisão foi tomada por "razões de salvaguarda da segurança da comunidade académica".

"Os trabalhadores que disponham de condições para realizar a sua atividade remotamente, devem fazê-lo, aos demais, será relevada a falta. A situação continuará a ser monitorizada pela Reitoria e retomarei o contacto por esta via assim que se justifique", destacou.

"Num contexto particularmente difícil, gostaria de deixar uma palavra de ânimo a todas e a todos e desejar que permaneçam em segurança", acrescentou Amílcar Falcão.

A presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, já tinha anunciado hoje que todas as escolas do concelho de Coimbra vão estar encerradas, na sequência do risco de cheias na zona urbana.