Universidade de Coimbra quer Escola de Enfermagem integrada na instituição

"Li com especial agrado as declarações do senhor presidente da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, sobre a defesa da integração da sua instituição na UC que, diga-se, corresponde a um sentimento recíproco", afirmou Amílcar Falcão, no seu discurso de tomada de posse, na Sala dos Capelos, naquele que é o Dia da Universidade de Coimbra.

Para o reitor, que assumiu hoje o seu segundo mandato à frente da UC, "as sinergias entre as duas entidades são já hoje evidentes", apontando para o exemplo do doutoramento em enfermagem, "que teve o seu início neste ano letivo, e com ocupação total das vagas disponibilizadas".

Durante o discurso, Amílcar Falcão referiu que a instituição quer avançar com a expansão do Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde (ICNAS) e a construção da subunidade 2+4 da Faculdade de Medicina, obras que deverão ser acompanhadas pelo arranjo exterior do Polo III.

"Com a conclusão do UC Biomed, a expansão do ICNAS e a instalação definitiva de toda a Faculdade de Medicina no Polo III, a própria proximidade geográfica irá alavancar toda a investigação biomédica e clínica, reunindo condições difíceis de encontrar, mesmo à escala global", destacou.

Com o objetivo de consolidar a UC como uma universidade de investigação, Amílcar Falcão sublinhou que o valor agregado de projetos e atividades daquela entidade passaram de 100 milhões de euros em 2015 para 360 milhões de euros em 2022, esperando que o financiamento para investimento "não andará longe do dobro" daquele que registou no mandato passado.

Durante a sua intervenção, o reitor avançou ainda com o anúncio da criação de um `Cultural Hub`, que pretende agregar as valências de produção artística, capacitação de públicos, de investigação aplicada às artes e de captação de financiamento competitivo na cultura, recordando a integração do Colégio das Artes na Rede Portuguesa de Arte Contemporânea e do Teatro Académico Gil Vicente na Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses.

Num campo local, Amílcar Falcão frisou a importância do campus criado pela UC na Figueira da Foz, esperando que, no espaço de três anos, aquela estrutura "seja já uma peça importante" para a instituição e que, no final da década, "se torne imprescindível".

Amílcar Falcão foi reeleito pelo Conselho Geral da Universidade de Coimbra, não tendo tido qualquer opositor no processo eleitoral.