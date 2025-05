Universidade do Minho e Forças Armadas juntos em projetos de Defesa

A parceria é concretizada pelo Instituto de Inovação em Materiais Compósitos, conhecido como Fibrenamics. Alguns destes projetos foram apresentados na academia numa conferência sobre inovação em Defesa.





Esta não é aprimeira vez que a UMinho colabora com as forças militares. Entre 2016 e 2019, esta universidade trabalhou no consórcio AuxDefense, que preparou uma nova geração de fardas mais resistentes ao impacto, corte e perfuração, que os militares portugueses usaram no Iraque.