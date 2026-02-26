País
Universidade do Porto é fonte de desenvolvimento de negócios
É no coração da baixa do Porto que está um dos polos da Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto só dedicado à criação de empresas na área da cultura. É ali que nascem projetos de arquitetura de design, consultoria, por exemplo.
O conhecimento da universidade do Porto é posto ao serviço do desenvolvimento de negócios. A Antena 1 foi conhecer duas empresas, a "Pinguim Atrevido" e o "Sastudio" que recebem vários tipos de apoio no polo do Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto.
Confessam que não querem sair para já, querem ficar sob a alçada da UPTEC enquanto for possível. Há várias áreas de intervenção, como explica o responsável pelo desenvolvimento das indústrias criativas e culturais da UPTEC, João Afonso: "Desde mentoria em como melhorar os modelos negócio, colocar em contacto com possíveis parceiros ou clientes, alertar para oportunidades de financiamento e procurar que eles mudem para uma mentalidade mais empresarial, de empreendedor, para poderem sustentar os seus projetos de uma forma mais efetiva".
