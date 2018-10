Universidade do Porto organiza `final" do Campeonato Mundial de Programação Informática

Lusa06 Out, 2018, 15:45 | País

"De 31 de março a 05 de abril do próximo ano, a cidade do Porto vai receber os 1.500 melhores estudantes universitários de informática do mundo que irão competir pelo título de campeão mundial na maior, mais antiga e mais prestigiada competição de programação informática do mundo", descreve a Universidade do Porto em comunicado.

A instituição explica ainda que foi "selecionada" para acolher a final da competição, a realizar após "mais 400 eliminatórias realizadas em todo mundo, que contaram com a participação de 50.000 estudantes, representando mais de 3.000 universidades de 111 países".

De acordo com a Universidade, é na Alfândega do Porto que vai decorrer a fase final do concurso internacional de programação.

"As melhores equipas do mundo tentarão resolver cerca de uma dezena de problemas de programação baseados em cenários da vida real, com um único computador e um tempo limite para a sua resolução", descreve.

A universidade acrescenta que a competição se "prolonga ao longo de vários dias" e que "será a equipa que resolver o maior número de problemas no menor número de tentativas e no menor tempo cumulativo que será declarada campeã do mundo".

Na edição de 2018, organizada pela Universidade de Pequim, foi a equipa da Universidade Estatal de Moscovo a garantir o título de campeão mundial.

A Universidade do Porto destaca ainda que as finais desta competição "são transmitidas em direto para todo o mundo e seguidas por milhares de pessoas através da Internet", pelo que o Porto ficará transformado "na capital mundial da programação informática durante o próximo ano".

"Para acolher aquele que será um dos mais importantes eventos a decorrer em 2019 na cidade do Porto e que se realiza pela primeira vez em Portugal, a Universidade do Porto conta com o apoio da Câmara Municipal do Porto e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte na organização da 43.ª edição da final mundial do International Collegiate Programming Contest", conclui a instituição.