Universidade Nova arquiva processo a Octávio Mateus por denúncias de assédio

O Conselho de Disciplina da universidade entendeu pela aplicação da lei da amnistia. Octávio Mateus pode assim continuar a dar aulas.



De acordo com o Conselho Geral, outro órgão desta universidade, as averiguações do Conselho de Disciplina confirmaram uma "conduta censurável" por parte do docente e "suscetível de configurar assédio".





Contudo, Octávio Mateus acabou amnistiado pela instituição.

Em nota pública, o Conselho Geral da Universidade Nova de Lisboa manifesta repúdio contra o arquivamento do processo. Promete, ainda assim, fazer tudo o que estiver ao alcance para reverter a decisão.

A Antena 1 aguarda uma reação do reitor da Universidade Nova de Lisboa.