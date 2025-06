Universitários querem horários mais flexiveis e menos sobrecarga de avaliações

O trabalho, a que a Lusa teve acesso e que foi elaborado pelo Observatório dos Ambientes de Aprendizagem Saudáveis e Participação Juvenil, concluiu ainda que quase 10% dos alunos apresenta um elevado nível de absentismo e 13,2% níveis elevados de "presentismo", ou seja, vão fisicamente à universidade, mas sem estar nas condições de saúde, físicas e/ou psicológicas necessárias.

Para tornar os ambientes de aprendizagem e ensino saudáveis, os 2.339 estudantes que participaram nesta investigação, coordenada pela psicóloga Tânia Gaspar, da Universidade Lusófona, manifestaram necessidade de um maior envolvimento nas decisões da instituição de ensino superior.

Apontam ainda "deficiências graves" nas infraestruturas -- salas com infiltrações ou casas de banho danificadas -, falta de resposta ou demora nos canais institucionais de comunicação e inexistência de canais acessíveis de reclamação e participação estudantil.

Os estudantes universitários sentem ainda necessidade de "requalificação do corpo docente" e pedem maior sensibilidade institucional à realidade estudantil, mais oportunidades de estágios ao longo do curso e mais apoio na transição para o mercado de trabalho.

Mais de metade diz não ter condições para o ensino à distância e quase 70% considera que a sua instituição de ensino não apoia como deveria os estudantes e familiares em situação de fragilidade, sendo que muitos consideram excessivo o valor das propinas.

Em relação à perceção do ambiente académico 71% diz que a carga de estudo se tornou "cada vez mais exigente", 65% diz ter uma "constante pressão" de tempo devido a uma pesada carga de estudo. Contudo, cerca de 70% diz que recebe o respeito que merece dos seus professores/orientadores/supervisores e colegas.

Quanto aos comportamentos de saúde, quase metade admite não ter bons hábitos alimentares e mais de 70% não tem bons hábitos de sono.

Oito em cada dez diz ter níveis elevados de stress e apenas 33,8% tem bons/muito bons hábitos de prática de exercício físico, tendo como referência a prática de atividade física moderada de pelos menos 2,5 horas/semana.

Um em cada cinco estudantes universitários fuma diariamente, 13% bebe mais de duas bebidas alcoólicas/dia pelo menos semanalmente e 9% consome anfetaminas ou estimulantes pelo menos todas as semanas.

Há 40% que consome medicamentos psicotrópicos e 13% canábis todas as semanas.

Quanto ao uso de ecrãs, 40% diz passar oito horas ou mais por dia de tempo de ecrã a trabalhar e 34% em atividades de lazer.

O relatório "Ecossistemas de Aprendizagem Saudáveis nas Instituições de Ensino Superior em Portugal" contou com a participação de diversos especialistas das áreas da saúde, sociologia, psicologia, saúde mental e gestão de recursos humanos, assim como de elementos do Serviço de Psicologia Inovação e Conhecimento e da equipa da Aventura Social -- Associação, que promove investigações e intervenções no domínio da promoção da saúde e comportamento social.